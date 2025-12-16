ДТП с автобусом в Словакии, фото: Виталий Глагола

У Словаччині на автомагістралі D1 у напрямку Братислави сьогодні, 16 грудня, близько третьої години ночі сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на МЗС України.

Зазначається, що автобус через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. У ньому перебували 10 пасажирів та двоє водіїв, усі — громадяни України.

Двох пасажирок доставили до лікарень з легкими травмами, інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.

За фактом ДТП розпочато розслідування. Водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.

Раніше сьогодні про ДТП у Словаччині повідомив у своєму Telegram-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, у ДТП потрапив автобус закарпатського перевізника, котрий спеціалізується на міжнародних перевезеннях із Європою.

