ДТП с автобусом в Словакии, фото: Виталий Глагола
У Словаччині на автомагістралі D1 у напрямку Братислави сьогодні, 16 грудня, близько третьої години ночі сталося ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.
Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на МЗС України.
Зазначається, що автобус через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. У ньому перебували 10 пасажирів та двоє водіїв, усі — громадяни України.
Двох пасажирок доставили до лікарень з легкими травмами, інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.
За фактом ДТП розпочато розслідування. Водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.
Раніше сьогодні про ДТП у Словаччині повідомив у своєму Telegram-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, у ДТП потрапив автобус закарпатського перевізника, котрий спеціалізується на міжнародних перевезеннях із Європою.
Джерело: «Укрінформ», Віталій Глагола