В Словакии столкнулись два пассажирских поезда, десятки человек пострадали. Фото:

Ракурс

Аварія поїздів сталася в Словаччині — 9 листопада на залізничному коридорі між Братиславою та містом Пезінок зіткнулися два пасажирських потяги.

Наразі відомо, що один потяг врізався у задню частину іншого. У вагонах на момент зіткнення перебувало приблизно 800 людей й більшість із них були студентами. Госпіталізувати довелося 11 осіб, а десятки пасажирів дістали легкі травми. Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток, передає Aktuality.sk.

А керівник Пожежно-рятувальної служби Словаччини Адріан Міфковіч поінформував, що більшість постраждалих отримали переважно переломи та забої. Однак у багатьох людей згодом можуть проявитися відтерміновані травми, зокрема, шийного відділу хребта.

Нагадаємо, у липні в Німеччині зійшов з рейок пасажирський потяг, що курсував за маршрутом Зігмарінген — Ульм. На момент аварії в поїзді перебувало майже 100 пасажирів. Загинули троє людей, серед яких — машиніст та ще один працівник залізниці. Постраждали 34 особи.

Джерело: Aktuality. sk