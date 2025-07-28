У Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок. Фото: dpa

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Пасажирський поїзд зійшов з рейок у Німеччині.

Потяг, що курсував за маршрутом Зігмарінген — Ульм, 27 липня зійшов з рейок неподалік від Рідлінгена. На момент аварії в поїзді перебувало майже 100 пасажирів. Загинули троє людей, серед яких — машиніст та ще один працівник залізниці. Постраждали 34 особи, декілька осіб у важкому стані. Про це повiдомило видання Schwäbische Zeitung.

Глава МВС Баден-Вюртемберга Томас Штробль розповів, що, ймовірно, аварія сталася через зсув ґрунту, який був спричинений сильними дощами. Один із вагонів потяга перекинувся. На місці події працюють інженери, які готуються до підйому вагонів. Розпочато розслідування.

Наразі тимчасово потяги не рухаються на ділянці між Мундеркінгеном і Гербертінгеном.

Нагадаємо, у червні внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині було пошкоджено поїзд № 52 «Одеса — Запоріжжя». Російська ракета влучила біля поїзда. Пасажирів перевили в укриття, оскільки тривала тривога.

Джерело: Schwäbische Zeitung