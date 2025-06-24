Рашисти вдарили по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині, фото: «Укрзалізниця»

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Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд № 52 «Одеса — Запоріжжя».

Про це сьогодні, 24 червня, вдень повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що російська ракета влучила біля поїзда. Пасажирів перевили в укриття, оскільки тривала тривога.

Жертв, на щастя, немає. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.