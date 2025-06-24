Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Ракурс

Володимир Зеленський вважає себе хоч і не найкращою, але найдосвідченішою людиною для того, щоб провести Україну через війну з росією.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє «Дзеркало тижня».

Я найдосвідченіший. Можливо, не найкращий. Завжди є люди, кращі за тебе, — заявив Зеленський у відповідь на питання, чи вважає він себе найкращою людиною, яка могла б очолювати країну у час війни, навіть попри тиск.

На уточнення про те, чи саме досвід і здобуті за час повномасштабної війни навички допоможуть йому продовжити керувати країною зараз, Зеленський відповів, що це не його особиста заслуга. Мовляв, йому допоможе «те, чого ми навчилися і те, чого я зміг досягти разом з людьми».

Двадцять переговорів з лідерами щодня у складні моменти. Все це потрібно вибудовувати. Це не дрібниці, — наголосив він. — Це не тільки вибудовування, а й досягнення результату. І не просто результату. Розумієте, цей результат потрібно перенести в Україну, бо досягти угоди — це тільки одна річ. Це важка лідерська функція.

Водночас Зеленський запевнив, що готовий передати владу комусь іншому, але «не готовий зрадити людей, яких я люблю і поважаю за те, як ми поводилися під час такого важкого випробування».

Йде війна, і для мене великий обов’язок пройти цю війну разом із моєю країною, — вважає Зеленський.

Якщо мій народ хоче замінити мене, це не те, що хтось має таке бажання, це фундаментальне питання. Якщо мій народ вважає, що йому потрібен інший лідер і він має іншу думку, я не маю права сперечатися. Це факт. Я просто не маю права залишатися. Так, я втомився, бо країна перебуває у стані війни, і є люди, які так само втомилися, а може, навіть більше, хто знає. Ми просто не маємо на це права, — додав він.

Джерело: «Дзеркало тижня»