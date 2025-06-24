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Активність росіян на Сумщині зменшилася, фото: «Вікіпедія»

На Сумщині спостерігається зменшення бойової активності росіян — ДПСУ

24 чер 2025, 12:13
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На Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ.

Про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє «Українська правда».

Лише на певному відтинку в межах Юнаківської та Хотинської громад противник не полишає спроб застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Однак за останній час активність ворога знизилася, — розповів Демченко

За його словами, зменшення активності росіян є результатом ефективних дій усіх складових Сил оборони, зокрема і ДПСУ.

Тільки по наших смугах оборони в цій зоні, фактично десятки вбитими, десятки поранених солдат противника", — наголосив Демченко. — І якщо раніше, коли ворог почав застосовувати цю тактику, ми бачили, що противник не зважав на свої втрати, і продовжував намагатися заходити на нашу територію, то зараз ця активність знизилася.

Також зменшилося використання ворогом мототехніки та квадроциклів, які раніше активно застосовувалися для стрімких проривів у глиб території України.

Демченко наголосив, що стійкість Сил оборони зриває плани противника, який намагається максимально просунутися вглиб України.

Джерело: «Українська правда»


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