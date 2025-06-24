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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Катер з десантом рашистів знищили біля узбережжя Херсонщини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207304-kater-z-desantom-rashystiv-znyschyly-bilya-uzberejjya-hersonschyny-video.htmlРакурс
Захисники України знищили катер з російським десантом біля узбережжя Херсонщини.
Відповідне відео сьогодні, 24 червня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу, — зазначив він.