Захисники України знищили катер з російським десантом біля узбережжя Херсонщини.

Відповідне відео сьогодні, 24 червня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу, — зазначив він.