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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Катер з десантом рашистів знищили біля узбережжя Херсонщини (ВІДЕО)

24 чер 2025, 11:37
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Захисники України знищили катер з російським десантом біля узбережжя Херсонщини.

Відповідне відео сьогодні, 24 червня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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