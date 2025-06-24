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Уничтожение российских оккупантов, скриншот видео

У берегов Херсонщины уничтожен катер с российским десантом (ВИДЕО)

24 июн 2025, 11:37
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Захисники України знищили катер з російським десантом біля узбережжя Херсонщини.

Відповідне відео сьогодні, 24 червня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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