Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских оккупантов, скриншот видео
У берегов Херсонщины уничтожен катер с российским десантом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207304-u-beregov-hersonschiny-unichtojen-kater-s-rossiyskim-desantom-video.htmlРакурс
Захисники України знищили катер з російським десантом біля узбережжя Херсонщини.
Відповідне відео сьогодні, 24 червня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу, — зазначив він.