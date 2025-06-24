Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Сумской области, Сумская областная прокуратура

Восемь беспилотников ударили по жилому сектору на Сумщине — есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

24 июн 2025, 10:58
999

Російські загарбники близького 23.55 23 червня завдали удару щонайменше вісьмома безпілотниками по одній з вулиць у Верхньосироватській громаді Сумського району.

Внаслідок атаки ворога загинули 5-річний хлопчик, 52-річний чоловік та 84-річна жінка. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Ще шестеро людей, серед яких дві 17-річні дівчини та 12-річний хлопчик, отримали поранення.

Також атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі — зруйновано сім житлових будинків, пошкоджено 22 будинки та шість автотранспортних засобів.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров