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Ракурс
Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура

Вісім безпілотників вдарили по житловому сектору на Сумщині — є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

24 чер 2025, 10:58
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Російські загарбники близького 23.55 23 червня завдали удару щонайменше вісьмома безпілотниками по одній з вулиць у Верхньосироватській громаді Сумського району.

Внаслідок атаки ворога загинули 5-річний хлопчик, 52-річний чоловік та 84-річна жінка. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Ще шестеро людей, серед яких дві 17-річні дівчини та 12-річний хлопчик, отримали поранення.

Також атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі — зруйновано сім житлових будинків, пошкоджено 22 будинки та шість автотранспортних засобів.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: Сумська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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