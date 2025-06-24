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Україну в ніч на 24 червня атакували 97 ворожих БПЛА, інфографіка: Повітряні сили
Майже сотня безпілотників атакувала Україну в ніч на 24 червня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n207300-mayje-sotnya-bezpilotnykiv-atakuvala-ukrayinu-v-nich-na-24-chervnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, атакували Україну загалом 97 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму, а також з напрямків російських Орла, Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни:
- 63 — збито вогневими засобами ураження;
- 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у шести локаціях.
Так, Краматорська міськрада у своєму Telegram-каналі повідомляє, що промислова зона міста вночі зазнала ворожого обстрілу.
24 червня, о 02.42, з використанням 6 ударних БпЛА «Герань-2» російські війська завдали ударів по території підприємств міста, — вказано в повідомленні. — За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень.