Україну в ніч на 24 червня атакували 97 ворожих БПЛА, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n207300-mayje-sotnya-bezpilotnykiv-atakuvala-ukrayinu-v-nich-na-24-chervnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, атакували Україну загалом 97 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму, а також з напрямків російських Орла, Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни:

63 — збито вогневими засобами ураження;

15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у шести локаціях.

Так, Краматорська міськрада у своєму Telegram-каналі повідомляє, що промислова зона міста вночі зазнала ворожого обстрілу.