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Україну в ніч на 24 червня атакували 97 ворожих БПЛА, інфографіка: Повітряні сили

Майже сотня безпілотників атакувала Україну в ніч на 24 червня (ІНФОГРАФІКА)

24 чер 2025, 09:05
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 червня, атакували Україну загалом 97 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму, а також з напрямків російських Орла, Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни:

  • 63 — збито вогневими засобами ураження;
  • 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у шести локаціях.

Так, Краматорська міськрада у своєму Telegram-каналі повідомляє, що промислова зона міста вночі зазнала ворожого обстрілу.

24 червня, о 02.42, з використанням 6 ударних БпЛА «Герань-2» російські війська завдали ударів по території підприємств міста, — вказано в повідомленні. — За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень.

Джерело: Ракурс


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