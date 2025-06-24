Дональд Трамп, фото: RawPixel

https://racurs.ua/ua/n207299-iran-ta-izrayil-pogodylysya-na-prypynennya-vognu-tramp.html

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Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social заявив, що Іран та Ізраїль домовилися про «повне та абсолютне» припинення вогню, яке настане через 6 годин.

Між Ізраїлем та Іраном було досягнуто повної домовленості про повне і всеосяжне припинення вогню (приблизно через 6 годин після того, як Ізраїль та Іран завершать свої поточні, завершальні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися закінченою, — заявив він.

Трамп висловив сподівання, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном запам’ятають як «12-денну війну».

Це війна, яка могла тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося, — наголосив він.

Вітаю світе, настав час для миру! — заявив Трамп в іншому повідомленні.

Також Трамп прокоментував іранський ракетний удар по базах США в Катарі, завданий вчора, 23 червня, ввечері. Він висловив подяку еміру Катару «за все, що він зробив у пошуках миру в регіоні».

Щодо сьогоднішнього нападу на американську базу в Катарі, я радий повідомити, що, окрім того, що ніхто з американців не загинув і не був поранений, дуже важливо, що ніхто з катарців також не загинув і не був поранений, — зазначив Трамп.

Водночас ізраїльські ЗМІ повідомляють, що сьогодні вранці Іран запустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю п’ятьма різними залпами протягом двох годин. Унаслідок прямого влучання ракети в семиповерховий житловий будинок у місті Беер-Шева загинули чотири людини.

Крім того, ізраїльська армія на своїх сторінках у соцмережах сьогодні вранці повідомила про завдання удару по пускових установках на заході Ірану, котрі «були готові до запуску ракет по ізраїльській території».