Японія, Південна Корея та Австралія проігнорують саміт НАТО в Гаазі

https://racurs.ua/ua/n207298-yaponiya-pivdenna-koreya-ta-avstraliya-proignoruut-samit-nato-v-gaazi.html

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Лідери Японії, Південної Кореї та Австралії не поїдуть на саміт НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє Reuters.

Японський прем'єр Шігеру Ішіба відвідував усі саміти Альянсу з 2022 року, коли Токіо вперше запросили туди після початку повномасштабної війни в Україні.

МЗС Японії посилається на «різні обставини», говорячи про причини скасування участі голови уряду. До Нідерландів натомість вирушить міністр закордонних справ Такеші Івая.

Південна Корея та Австралія теж заявили, що їхні представники не братимуть участі в заході. Раніше джерело агентства передавало, що Дональд Трамп хотів провести саміт з чотирьма країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

Генсек НАТО МАрк Рютте 23 червня на пресконфренції напередодні саміту заявив, що у підсумковій декларації саміту НАТО будуть важливі формулювання щодо України.

У комюніке, яке зараз узгоджено послами, ви знайдете важливі формулювання щодо України, включно з пов’язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов’язання союзників, — сказав генсек Альянсу.

Крім того, Рютте не вважає реальним сценарій нападу росії на Альянс після військових навчань «Запад-2025» у білорусі.

Наш альянс сьогодні є настільки сильним, що якщо росія вирішить щось зробити, то знає, що наша реакція буде руйнівною, — заявив він.

Рютте також наголосив, що з перебігом війни, яку росія веде проти України, НАТО має підвищити розходи, оскільки це дозволить зберегти рівень стримування, який даватиме впевненість у тому, що нападу рф не відбудеться.

Генсек Альянсу на пресконференції перед самітом у Гаазі також заявив, що не поділяє думку про те, що американські удари по Ірану суперечили нормам міжнародного права.

Саміт НАТО відбудеться цьогоріч 24−25 червня.