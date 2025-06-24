Израиль официально согласился на перемирие с Ираном

Израиль официально согласился на перемирие с Ираномhttps://racurs.ua/n207302-izrail-oficialno-soglasilsya-na-peremirie-s-iranom.htmlРакурс
Ізраїль підтверджує, що погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир’я.
Про це заявили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху після того, як він зустрівся з урядом, міністром оборони, начальником штабу ЦАХАЛу і главою Моссаду, «щоб повідомити, що Ізраїль досяг всіх цілей операції „Висхідний лев“ і навіть більше», повідомляє видання The Times of Israel.
Ізраїль усунув подвійну безпосередню загрозу своєму існуванню — як в ядерній сфері, так і в сфері балістичних ракет, — йдеться в заяві.
Згідно із заявою, «ЦАХАЛ досяг повного повітряного контролю над небом Тегерана, завдав серйозної шкоди військовому керівництву і знищив десятки цілей центрального іранського уряду».
У заяві також вперше повідомляється про загибель ще одного високопоставленого вченого-ядерника:
Навіть за минулу добу ЦАХАЛ завдав серйозних ударів по об'єктах режиму в центрі Тегерана, ліквідував сотні агентів «Басідж», репресивного апарату режиму, і вбив ще одного високопоставленого вченого-ядерника, — йдеться в заяві.
Ізраїль дякує президенту Трампу і Сполученим Штатам за їхню підтримку в обороні і участь в усуненні іранської ядерної загрози, — зазначається в заяві.
Джерело: The Times of Israel