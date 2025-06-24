Израиль официально согласился на перемирие с Ираном

Война Израиля и Ирана может прекратиться, фото: Ted Eytan

https://racurs.ua/n207302-izrail-oficialno-soglasilsya-na-peremirie-s-iranom.html

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Ізраїль підтверджує, що погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир’я.

Про це заявили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху після того, як він зустрівся з урядом, міністром оборони, начальником штабу ЦАХАЛу і главою Моссаду, «щоб повідомити, що Ізраїль досяг всіх цілей операції „Висхідний лев“ і навіть більше», повідомляє видання The Times of Israel.

Ізраїль усунув подвійну безпосередню загрозу своєму існуванню — як в ядерній сфері, так і в сфері балістичних ракет, — йдеться в заяві.

Згідно із заявою, «ЦАХАЛ досяг повного повітряного контролю над небом Тегерана, завдав серйозної шкоди військовому керівництву і знищив десятки цілей центрального іранського уряду».

У заяві також вперше повідомляється про загибель ще одного високопоставленого вченого-ядерника:

Навіть за минулу добу ЦАХАЛ завдав серйозних ударів по об'єктах режиму в центрі Тегерана, ліквідував сотні агентів «Басідж», репресивного апарату режиму, і вбив ще одного високопоставленого вченого-ядерника, — йдеться в заяві.

Ізраїль дякує президенту Трампу і Сполученим Штатам за їхню підтримку в обороні і участь в усуненні іранської ядерної загрози, — зазначається в заяві.

Джерело: The Times of Israel