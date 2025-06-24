Последствия российского ракетного удара 23 июня, скриншот видео

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Ракурс

У Шевченківському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, завданого 23 червня.

Про це сьогодні, 24 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей. Мої співчуття рідним загиблих, — зазначив міністр.

На місці удару ще тривають аварійно-відновлювальні роботи — фахівці демонтують небезпечні конструкції.

Ми документуємо кожен факт воєнного злочину росії. І працюємо над тим, щоб винні понесли покарання, — додав Клименко.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня рашисти здійснили масовану повітряну атаку по Києву та області. Найтяжчі наслідки були зафіксовані в Шевченківському районі столиці, де росіяни зруйнували цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.