рф массированно ударила по Киеву и области. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Країна-агресор росія масовано обстріляла Київ та область ракетами та дронами.

Вночі 23 червня ворог бив по житлових районах столиці, лікарнях та спортивній інфраструктурі. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Найтяжчі наслідки зафіксовані в Шевченківському, там росіяни зруйнували цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Як поінформував у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко, в будинку в Шевченківському районі виявлено тіла п’ятьох загиблих. Всього в місті 19 потерпілих. Постраждали жителі у Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах. Восьмеро з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Рятувальники наразі розбирають завали зруйнованого будинку. Наразі відомо, що під завалами ще є люди.

На Київщині руйнування зафіксовані у Білій Церкві. Окупанти пошкодили житлову та медичну інфраструктура. Загинула одна людина, а восьмеро дістали поранення. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми.

Екстрені служби на місцях з перших хвилин трагедії. Організована робота рятувальних штабів. Задіяна необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази, — наголосив Клименко.

Нагадаємо, 22 червня російські загарбники здійснили масований обстріл Очаківського району Миколаївської області. У місті Очаків зруйновано попередньо шість житлових будинків. Постраждали троє осіб, серед них двоє дітей. Госпіталізували семирічного хлопчика, 12-річну дівчинку та 46-річну жінку.