Рашисты ударили по пассажирскому поезду на Днепропетровщине, фото: «Укрзализныця»

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Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд № 52 «Одеса — Запоріжжя».

Про це сьогодні, 24 червня, вдень повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що російська ракета влучила біля поїзда. Пасажирів перевили в укриття, оскільки тривала тривога.

Жертв, на щастя, немає. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.