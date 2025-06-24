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Рашисты ударили по пассажирскому поезду на Днепропетровщине, фото: «Укрзализныця»

Российский удар повредил поезд «Одесса — Запорожье» на Днепропетровщине — Укрзализныця (ФОТО)

24 июн 2025, 12:43
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Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд № 52 «Одеса — Запоріжжя».

Про це сьогодні, 24 червня, вдень повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що російська ракета влучила біля поїзда. Пасажирів перевили в укриття, оскільки тривала тривога.

Жертв, на щастя, немає. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.

Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13.00, — додали у компанії.

Рашисти вдарили по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині, фото: «Укрзалізниця»

Источник: Ракурс


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