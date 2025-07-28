Зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу автобусу. Фото: прокуратура

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Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по автобусу біля села Іволжанське Сумської області.

Під час обстрілу в автобусі перебували 39 пасажирів. Наразі відомо про 20 поранених з різним ступенем тяжкості. Одна з поранених перебуває у вкрай тяжкому стані, її оперують. Про це керівник Сумської ОВА Олег Григоров та Сумська обласна прокуратура повідомили в Telegram.

Ворожа атака призвела до загибелі трьох жительок Юнаківської громади. Загинули три жінки, яким 66, 74 та 78 років.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 липня російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями поблизу Юнаківської громади Сумської області. У транспортний засіб росіяни цілеспрямовано поцілили дроном. Наразі відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених.