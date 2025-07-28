рф вдарила по Києву «Шахедами» — восьмеро осіб постраждали

рф вдарила по Києву «Шахедами». Фото:

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Ракурс

Київ зазнав атаки російських безпілотників типу «Шахед».

Ворожі дрони атакували столицю вночі, 28 липня. Працювала протиповітряна оборона. Постраждали мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкодило вікна з шостого по 11-й поверхи. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро осіб. Серед постраждалих — трирічна дитина з осколковими пораненнями.

Чотирьох осіб довелося госпіталізувати, одна людина перебуває у важкому стані. Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 27 липня атакували дронами Полтавську область. У двох районах було зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено чотири приватних будинки та три господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих.