Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни обстріляли автобус на Сумщині. Фото:
Обстріл автобуса на Сумщині — троє загиблих та п’ятеро пораненихhttps://racurs.ua/ua/n208136-obstril-avtobusa-na-sumschyni-troie-zagyblyh-ta-p-yatero-poranenyh.htmlРакурс
Російські окупанти атакувала автобус з мирними жителями на Сумщині.
Сьогодні, 27 липня, близько 16.30 загарбники вдарили по автобусу з цивільними біля села Іволжанське Юнаківської громади. У транспортний засіб росіяни цілеспрямовано поцілили дроном. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.
Наразі відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Постраждали надають медичну допомогу.
В ОВА поінформували, що поранених і решту пасажирів вивезли на безпечну територію. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, у неділю, 27 липня, російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями поблизу Юнаківської громади Сумської області. На місці події працюють всі екстрені служби, які задіяні для ліквідації наслідків.