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Ракурс
Росіяни обстріляли автобус на Сумщині. Фото:

Обстріл автобуса на Сумщині — троє загиблих та п’ятеро поранених

27 лип 2025, 20:30
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Російські окупанти атакувала автобус з мирними жителями на Сумщині.

Сьогодні, 27 липня, близько 16.30 загарбники вдарили по автобусу з цивільними біля села Іволжанське Юнаківської громади. У транспортний засіб росіяни цілеспрямовано поцілили дроном. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Наразі відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених. Постраждали надають медичну допомогу.

В ОВА поінформували, що поранених і решту пасажирів вивезли на безпечну територію. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, у неділю, 27 липня, російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями поблизу Юнаківської громади Сумської області. На місці події працюють всі екстрені служби, які задіяні для ліквідації наслідків.

Джерело: Ракурс


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