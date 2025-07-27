Армія рф вдарила по автобусу з цивільними на Сумщині. Фото:

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Ракурс

Армія росії вдарила по автобусу з цивільними в Сумській області.

Ворог обстріляв громадській транспорт у неділю, 27 липня. Сталося це поблизу Юнаківської громади. На місці події працюють всі екстрені служби, які задіяні для ліквідації наслідків. Попередньо відомо про поранених. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Попередньо є постраждалі. Їм надають допомогу. Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня російські окупанти вдарили безпілотником то автомобілю, який рухався ґрунтовою дорогою між селами Незламне та Ромашкове у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Ще один чоловік та жінка були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.