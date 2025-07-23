Російський дрон вдарив по авто з цивільними на Херсонщині, є загиблі та поранені. Фото:

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Російські війська атакували цивільний автомобіль у Херсонській області.

У середу вранці, 23 липня, окупанти вдарили безпілотником то автомобілю, який рухався ґрунтовою дорогою між селами Незламне та Ромашкове Херсонського району. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків віком 44 та 45 років. Про це обласна прокуратура повідомила в Facebook.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості дістали 83-річна жінка та 58-річний чоловік. Обох довелося госпіталізувати.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

А голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін поінформував, що минулої ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади. Під обстріл потрапили 13-річні хлопчик та дівчинка. У постраждалих діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Нагадаємо, 17 липня росіяни спрямували FVP-дроном автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа. У салоні машини перебував сам рабин, його дружина та маленька донька. На щастя, ніхто не постраждав, але авто було серйозно пошкоджене.