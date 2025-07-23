Верховна Рада пішла на перерву майже до кінця літа. Фото:

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Верховна Рада України пішла на тривалу перерву майже до кінця літа.

Парламентарі не працюватимуть у сесійній залі чотири тижні. Перерва у роботі ВРУ запланована до 20 серпня. Про народний депутат Ярослав Железняк 23 липня повідомив у Telegram.

Не ведіться на історію «виправимо за два тижня» щодо НАБУ та САП. Тож нічого навіть теоретично не буде. Ну, а там далі зроблять вигляд, що і тема вже не так актуальна. Як завжди. Ще для збереження традицій водити хороводи, треба створити робочу групу і раду антикорупціонерів при Офісі президента на 100 експертів, — написав Железняк.

Раніше народний депутат Інна Совсун заявила, що її команда підготувала новий законопроект для скасування змін у законі № 12414, який фактично обмежує незалежність НАБУ і САП. Вона закликала нардепів підписати його.

Згодом Железняк заявив, що цю ініціативу підписали 37 народних депутатів.

Нагадаємо, 22 липня, Верховна Рада підтримала законопроект № 12414, поправки до якого фактично ліквідували незалежність НАБУ і САП. Закон дозволяє генпрокурору отримати доступ до всіх справ НАБУ, закрити розслідування на вимогу сторони захисту, самому вирішувати спори про підслідність й самостійно підписувати підозри топ-посадовцям.

У різних містах на мітинги проти цього закону вийшли тисячі українців. Європейські союзники та низка організацій розкритикували цей закон.

Президент Зеленський підписав цей закон попри те, що частина громадськості його не схвалювала. Також він заявив, що НАБУ і САП треба «очистити від російських впливів».