Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф ударила по Киеву «Шахедами». Фото:

рф ударила по Киеву «Шахедами» — восемь человек пострадали

28 июл 2025, 08:25
999

Київ зазнав атаки російських безпілотників типу «Шахед».

Ворожі дрони атакували столицю вночі, 28 липня. Працювала протиповітряна оборона. Постраждали мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкодило вікна з шостого по 11-й поверхи. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро осіб. Серед постраждалих — трирічна дитина з осколковими пораненнями.

Чотирьох осіб довелося госпіталізувати, одна людина перебуває у важкому стані. Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком.

рф вдарила по Києву «Шахедами». Фото: НПУ

рф вдарила по Києву «Шахедами». Фото: НПУ

рф вдарила по Києву «Шахедами». Фото: НПУ

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 27 липня атакували дронами Полтавську область. У двох районах було зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено чотири приватних будинки та три господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров