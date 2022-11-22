Украденного в Херсоне енота росТВ назвало символом побед рф в Украине (ВИДЕО)

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Ракурс

Російське телебачення показало репортаж про вкраденого єнота з херсонського зоопарку. Пропагандисти стверджують, що десантники дали йому позивний «Херсон наш!», а також одягли в жилетку.

Він мотивує нас на подальші перемоги. Десантники своїх не кидають, тому єнот залишиться з нами та захищатиме рф, — розповідає окупант у сюжеті.

Раніше власник власника кримського зоопарку «Тайган» Олег Зубков, який опублікував відео крадіжки єнота (сам він назвав це «евакуацією»), заявив, що тварини, яких він вивіз із Херсона, у безпеці в окупованому Криму.

Вкрадену тваринку московити називають «символом» останніх тижнів війни та розповідають, що дали йому кличку Херсон і завели акаунт у Телеграм.

Лише росіяни можуть бути настільки цинічними — вкрасти невинну істоту, забрати в неї дім, а потім розповідати про те, що зберегли їй життя.

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук раніше повідомляв, що кількість зниклих із зоопарку в Херсоні тварин набагато більша.