4,5 млрд долл. бюджетной поддержки выделили Украине США. Фото: НБУ

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Сполучені Штати виділили Україні новий пакет фінансової підтримки бюджету у розмірі 4,5 млрд дол.

Ці гроші будуть надані у вигляді грантів для прямої підтримки бюджету й почнуть виділятися найближчими тижнями. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомила прес-службу відомства.

Ці кошти допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, — зазначила вона.

В американському відомстві додали, що кошти підуть на заробітну плату для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також на пенсії.

Єллен додала, що новий пакет допомоги збільшить загальну суму прямої бюджетної підтримки України до 13 млрд дол. Також в Мінфіні США закликали інші країни та організації донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 22 листопада повідомила, що Європейський Союз надає Україні ще 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Також в ЄС запланували виділення українському уряду ще 18 млрд євро на 2023 рік, фінансування надходитиме регулярно.