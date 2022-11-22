Мультитесты вместо ВНО хотят провести в Украине в 2023 году

Мультитесты вместо ВНО хотят провести в Украине. Фото:

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Ракурс

Національне мультипредметне тестування (НМТ) у 2023 році може стати альтернативою зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО).

Міністерство освіти та науки у ході планування вступної кампанії наступного року, звертає увагу, що ЗНО «було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти», але в умовах війни провести його неможливо. Саме тому розглядається питання з проведення НМТ. Про це Про це 22 листопада повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Telegram.

За його інформацією, тестові завдання на наступний рік складуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів. До мультитестування увійдуть обов’язкові та додаткові блоки. Обов’язковий блок складатиметься української мови, математики, історії України та іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники протягом 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України чи іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Шкарлет зазначив, що реєстрація на Національне мультипредметне тестування може початися у квітні, а саме тестування — у червні-липні.

Міністр додав, що змінити формат проведення вступних іспитів можливо лише після ухвалення у Верховній Раді відповідного закону.

Раніше в Міністерстві освіти зазначали, що Державна підсумкова атестація учнів, які цього навчального року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, буде проведена у формі ЗНО.