Армия россии нанесла удар по Херсону, есть жертвы. Фото: «Общественное»

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Місто Херсон 22 листопада опинилося під російськими обстрілами.

Загарбники влучили у 12 місць в обласному центрі. Троє осіб стали жертвами сьогоднішньої атаки. Про це начальник цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко повідомив у коментарі «Суспільному».

22 листопада станом на 15.30 російські окупанти влучили в 12 місць у Херсоні. Три людини загинули, — зазначив він.

Перед цим голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив про двох загиблих херсонців через обстріли рф.

У Херсонській міськраді повідомили в Telegram, що внаслідок обстрілів пошкоджено багато будинків приватного сектору, а після обстрілу сталися дві пожежі. Було також потрапляння до магістрального газопроводу.

Як відомо, Збройні сили України визволили Херсон 11 листопада. Російські загарбники контролювали обласний центр понад вісім місяців — з 2 березня. Після відступу з міста війська рф обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра.

Нагадаємо, 22 листопада віце-премʼєр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців Херсону евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів України. Влада пообіцяла мешканцям обласного центру безкоштовний транспорт, житло, продукти та ліки.

Джерело: «Суспільне»