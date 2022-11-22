Кабмін закликав мешканців Херсону евакуюватися на зиму до безпечніших регіонів

https://racurs.ua/ua/n177045-kabmin-zaklykav-meshkanciv-hersonu-evakuuvatysya-na-zymu-do-bezpechnishyh-regioniv.html

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Віце-премʼєр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців Херсону евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів України. Влада обіцяє безплатний транспорт, житло, продукти та ліки.

Про це Верещук написала у Telegram.

Вона зазначила, що рекомендація особливо стосується вразливих категорій громадян: жінок із дітьми, літніх, хворих і маломобільних людей, «з урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою».

Нагадаємо, під час втечі з міста та області російські окупанти підірвали ключові об'єкти інфраструктури, Херсон залишився без світла, тепла і зв’язку. З перших днів у визволеній від рашистів області почалися відновлювальні роботи, які часто тривають під обстрілами росіян, що перегруповують свої війська на лівому березі Дніпра.

Перші включення електрики у Херсоні почнуться за тиждень. Повністю забезпечити місто електрикою і водою можливо десь за місяць, заявив 21 листопада на брифінгу у медіацентрі «Україна — Укрінформ» депутат облради Сергій Хлань.

Тим часом російські військові продовжують грабувати лівобережну частину Херсонщини. Вивозять фурами все, що становить цінність, повідомляє перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

Мародерство з боку військових рф досягло таких масштабів, що так звана «влада» заборонила виїзд за територію тимчасово окупованої області вантажного транспорту без особливого дозволу.

Повідомити про бажання евакуюватися з регіону можна кількома способами: