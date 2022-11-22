Кабмін закликав мешканців Херсону евакуюватися на зиму до безпечніших регіонів

Кабмін закликав мешканців Херсону евакуюватися на зиму до безпечніших регіонівhttps://racurs.ua/ua/n177045-kabmin-zaklykav-meshkanciv-hersonu-evakuuvatysya-na-zymu-do-bezpechnishyh-regioniv.htmlРакурс
Віце-премʼєр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців Херсону евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів України. Влада обіцяє безплатний транспорт, житло, продукти та ліки.
Про це Верещук написала у Telegram.
Вона зазначила, що рекомендація особливо стосується вразливих категорій громадян: жінок із дітьми, літніх, хворих і маломобільних людей, «з урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою».
Нагадаємо, під час втечі з міста та області російські окупанти підірвали ключові об'єкти інфраструктури, Херсон залишився без світла, тепла і зв’язку. З перших днів у визволеній від рашистів області почалися відновлювальні роботи, які часто тривають під обстрілами росіян, що перегруповують свої війська на лівому березі Дніпра.
Перші включення електрики у Херсоні почнуться за тиждень. Повністю забезпечити місто електрикою і водою можливо десь за місяць, заявив 21 листопада на брифінгу у медіацентрі «Україна — Укрінформ» депутат облради Сергій Хлань.
Тим часом російські військові продовжують грабувати лівобережну частину Херсонщини. Вивозять фурами все, що становить цінність, повідомляє перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
Мародерство з боку військових рф досягло таких масштабів, що так звана «влада» заборонила виїзд за територію тимчасово окупованої області вантажного транспорту без особливого дозволу.
Повідомити про бажання евакуюватися з регіону можна кількома способами:
- записатися особисто у «Пункті незламності», розташованому на центральній площі Свободи у місті Херсон;
- зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637−49−85 або написати в месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176−16−98;
- повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave: https://t.me/helpingtoleave_bot;
- звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15−48. Або скористатися чат-ботом Міністерства — https://t.me/Minre_1548_Help_Bot.