Тікаючи з Херсона, росіяни обікрали херсонські музеї, фото – Іван Антипенко

https://racurs.ua/ua/n177042-tikauchy-z-hersona-rosiyany-obikraly-muzeyi-tyagnuly-use-krim-socrealizmu-foto.html

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Тікаючи з Херсона, росіяни обікрали херсонські музеї. З художнього і краєзнавчого музеїв окупанти вивезли найцінніші експонати. Загалом викрадено до 90% колекцій обох закладів.

У краєзнавчому музеї мародери поцупили всю колекцію із золотими прикрасами, нагородами, зброю, а також інші цінні експонати минулих століть, повідомляє «Грунт». Не зацікавила росіян колекція природничого відділу.

З художнього музею росіяни викрали картини датовані 18−19 століттям. Це роботи як російських, так і українських художників з Херсона, Одеси, Києва та інших міст. Тут окупанти не викрали лише великі полотна в стилі соцреалізму. Радянська спадщина, яку так полюбляють росіяни, виявилася їм непотрібною.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивезли музейне майно, називаючи це «евакуацією для порятунку мистецьких цінностей».

Експонати та оргтехніку окупанти вивозили фурами та автобусами упродовж чотирьох днів. Передбачалося, що вони вирушать до Криму, але це може бути останнім пунктом призначення. Пізніше деякі картини бачили у Сімферополі.