Взрывы прогремели в Херсоне, есть раненые — властиhttps://racurs.ua/n177020-vzryvy-progremeli-v-hersone-est-ranenye-vlasti.htmlРакурс
Місто Херсон 21 листопада опинилося під російськими обстрілами.
Загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. Внаслідок обстрілів є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається, — написав він у Telegram.
Тим часом «Громадське» із посиланням на херсонську поліцію повідомило, що внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Наразі кількість загиблих і поранених уточнюється.
Як відомо, 20 листопада російські військові також обстрілювали Херсон. Тоді внаслідок обстрілів було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.
Нагадаємо, в американського Інституту вивчення війни заявили, що російські підрозділи, які втекли з Херсону, прибули на Донбас. Саме тому наступ окупантів на Донеччині та Луганщині найближчим часом може посилитися.
Джерело: «Громадське»