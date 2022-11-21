У Херсоні прогриміли вибухи, є поранені. Фото:

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Місто Херсон 21 листопада опинилося під російськими обстрілами.

Загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. Внаслідок обстрілів є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається, — написав він у Telegram.

Тим часом «Громадське» із посиланням на херсонську поліцію повідомило, що внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Наразі кількість загиблих і поранених уточнюється.

Як відомо, 20 листопада російські військові також обстрілювали Херсон. Тоді внаслідок обстрілів було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

Нагадаємо, в американського Інституту вивчення війни заявили, що російські підрозділи, які втекли з Херсону, прибули на Донбас. Саме тому наступ окупантів на Донеччині та Луганщині найближчим часом може посилитися.

Джерело: «Громадське»