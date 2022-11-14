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Ракурс
Володимир Зеленський у Херсоні. Фото: Радіо свобода

Зеленський у Херсоні — що говорив президент у звільненому місті (ФОТО)

14 лис 2022, 13:19
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Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.





Глава держави прибув до обласного центру всього через кілька днів після деокупації. Він зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. На головній площі Херсона також зібралися батьки з дітьми, деякі з дитячими візками. Деякі розмахували українськими прапорами, а у багатьох прапори були накинуті на плечі. Про це пише Reuters.

Ми просуваємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни, — сказав він військовим.

На питання, в якому напрямку ЗСУ можуть наступати далі, він відповів: «Не на Москву… нас не цікавлять території іншої країни».

Зазначається, що за кілька хвилин до прибуття Зеленського люди в центрі Херсона чули звуки обстрілів поблизу. Після того, як Зеленський закінчив говорити, над містом пролунало ще кілька вибухів артилерійського вогню.

Володимир Зеленський у Херсоні. Фото: Радіо свобода

Володимир Зеленський у Херсоні. Фото: Радіо свобода

Володимир Зеленський у Херсоні. Фото: Радіо свобода

Володимир Зеленський у Херсоні. Фото: Радіо свобода

Володимир Зеленський у Херсоні. Фото: Радіо свобода

Нагадаємо, у Херсоні український президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти російської федерації.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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