Володимир Зеленський у Херсоні. Фото: Радіо свобода

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Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.

Глава держави прибув до обласного центру всього через кілька днів після деокупації. Він зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. На головній площі Херсона також зібралися батьки з дітьми, деякі з дитячими візками. Деякі розмахували українськими прапорами, а у багатьох прапори були накинуті на плечі. Про це пише Reuters.

Ми просуваємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни, — сказав він військовим.

На питання, в якому напрямку ЗСУ можуть наступати далі, він відповів: «Не на Москву… нас не цікавлять території іншої країни».

Зазначається, що за кілька хвилин до прибуття Зеленського люди в центрі Херсона чули звуки обстрілів поблизу. Після того, як Зеленський закінчив говорити, над містом пролунало ще кілька вибухів артилерійського вогню.

Нагадаємо, у Херсоні український президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти російської федерації.

Джерело: Reuters