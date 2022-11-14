Зеленський відвідав деокупований Херсон. Фото: соцмережі

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Володимир Зеленський, президент України. відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.

Глава держави зустрівся з військовими та подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти російської федерації. Про це повідомляє Reuters.

Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни, — наголосив Зеленський.

Як відомо, Херсон перебував під російською окупацією понад вісім місяців, загарбники захопили місто 2 березня. Збройні сили України звільнили обласний центр 11 листопада. У місті вже відновили роботу військові адміністрації, поліція, СБУ. Також триває розмінування територій Херсонщини працівниками ДСНС.

Окупанти після втечі приблудами собі новий «обласний центр» на Херсонщині — Генічеськ.

Нагадаємо, станом на вечір 12 листопада українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах, де поліція розпочала стабілізаційні заходи.

Джерело: Reuters