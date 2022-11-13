Через втечу росіян із Херсона назріває розкол у кремлі. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n176764-rozkol-u-kremli-nazrivaie-cherez-vtechu-rosiyan-iz-hersona-isw.html

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Втеча російських військ з Херсона розпалює розкол у кремлі — між президентом рф володимиром путіним і фракцією «яструбів».

Російському диктатору стає все важче стримувати частину вкрай ідеологізованого провоєнного електорату, який обурений нездатністю збройних сил рф досягти максимальних цілей так званої «спецоперації» — повалення української влади та окупації всієї України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, ультраправі пропагандисти стали все частіше вимагати від москви та генералів виконати всі обіцянки зі знищення України. Особливо до цього закликає пропагандист та українофоб володимир соловйов.

Американські аналітики зазначають, що новою поразкою путіна в очах його прихильників стала втрата Херсону. Раніше довіра до диктатора була підірвана через вибухи на Керченському мосту.

В ISW називають хвилю критики путіна «майже безпрецедентною». З може бути пов’язано посилення цензури на телебаченні, оскільки багато пропагандистів опускають або применшують наслідки втечі з Херсона. Однак невдачі кремля на військовому фронті ще більше посилили вплив приватної військової компанії «Вагнера» та їхнього ватажка євгенія пригожина.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post із посиланням на російських бізнесменів та чиновників повідомило, що відведення військ рф з правого берега Дніпра в Херсонській області може свідчити, що москва готується до угоди з Україною. Однак не варто чекати, що диктатор володимир путін погодиться на виведення військ з України чи відвести їх на позиції, які були 23 лютого.