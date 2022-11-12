Після втрати Херсона путін може готуватися до угоди. Фото: Генштаб ЗСУ

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Втеча російських загарбників з правого берега Дніпра в Херсонській області може свідчити, що москва готується до угоди з Україною.

Однак не варто чекати, що президент країни-агресора володимир путін погодиться на виведення військ з України чи відвести їх на позиції, які були 23 лютого. Бо це стане кінцем його політичної кар'єри. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на російських бізнесменів та чиновників.

Неназваний чиновник розповів журналістам, що виведення військ з правобережної частини Херсонщини, «означає, що у командування все ще є раціональне мислення». І якщо в цьому рішенні брав участь путін, то існує «примарна надія, що він готовий до переговорів».

За словами одного з бізнесменів, кремль робить ставку на капітуляцію України в зимовий період через бомбардування енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Однак у москві до кінця не упевнені, що цей план спрацює.

Інший російський бізнесмен висловився на тему переговорів. Він вважає, що путін «готовий до якоїсь угоди», бо вже усвідомив те, що рішуча військова перемога в Україні вже неможлива. Однак глава рф не захоче повертати анексовані території.

Якщо він втратить ще більше територій, це буде для нього повною ганьбою. Це буде кінець для нього особисто. Це буде кінець для нього і в політичному плані, — підсумував він.

Нагадаємо, після втрати Херсона москва знову заговорила про переговори. Так, 11 листопада заступник голови мзс рф сєргєй рябков заявив, що «росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов».

Джерело: The Washington Post