На фоні наступу на Херсонщині росіяни знову згадали про переговори з Києвом

https://racurs.ua/ua/n176715-na-foni-nastupu-na-hersonschyni-rosiyany-znovu-zgadaly-pro-peregovory-z-kyievom.html

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На фоні стрімкого просування ЗСУ на Херсонщині, росіяни знову згадали про переговори.

Тепер заступник голови МЗС сєргєй рябков заявив, що «росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов».

рябков при цьому не забув повторити кремлівський наратив, що нібито від Москви «далі нічого не залежить» — мовляв, це все небажання Києва домовлятися.

Я можу тільки підтвердити позицію — ми відкриті до діалогу, без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все в минулому. Що далі залежить не від нас, — заявив рябков.

Прес-секретар президента росії дмитро пєсков сьогодні також говорив пр переговори. Він на своємувиходу до преси заявив, що цілі так званої «спецоперації», а по факту війни, можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів.

Але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі, — сказав пєсков.

Це не перші заяви офіційних представників рф про переговори з Києвом. Наприклад, 9 листопада речниця МЗС рф марія захарова заявила нібито про готовність країни-агресорки говорити з українською державою «з урахуванням реалій, що зараз складаються».

Раніше заступник голови російського МЗС Андрій Руденко запевнив, що Москва не ставить Києву жодних умов для переговорів.

Видання Politico з посиланням на двох співрозмовників повідомило, що вплив Білого дому дещо пом’якшив позицію Володимира Зеленського про переговори з росією за каденції путіна.

На початку тижня Зеленський називав пʼять умов для переговорів, зокрема, відновити територіальну цілісність, покарати за воєнні злочини та виплатити Україні репарації. На відміну від попередніх заяв Зеленський не сказав про те, що путін має піти з посади, перш ніж переговори можуть відбутися.

Співрозмовники видання вважають, що зміна в риториці відбулася після кількох днів переговорів між Києвом і Вашингтоном та після особистого візиту в Україну радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана.