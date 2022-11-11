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Росіяни показали підрив Антонівського мосту
Росіяни показали, як підірвали Антонівський міст (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176714-rosiyany-pokazaly-yak-pidirvaly-antonivskyy-mist-video.htmlРакурс
Російські Telegram-канали опублікували відео підриву Антонівського мосту після відходу російських військ з Херсона.
Окупанти підірвали його після того, як втекли з Херсону.
Вранці 11 листопада російські провладні телеграм-канали опублікували відео, на якому показано зруйновано розташований поруч залізничний міст.
Вибух на Антонівському мосту, як пишуть «патріотичні» телеграм-канали, став «сигналом» до того, що виведення російського угруповання з правого берега завершено.
Військовий кореспондент пропагандистської «Комсомольської правди» Олександр Коц та автори телеграм-каналу «Дивися» опублікували відеозаписи, зняті безпосередньо на мосту, а український телеканал «Суспільне» — фотографію мосту, зроблену місцевим мешканцем. Коц каже, що зруйновано два прольоти мосту.
На фотографії «Суспільного» видно, що міст зазнав значних пошкоджень біля правого берега, а також у центрі конструкції.
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