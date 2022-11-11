Росіяни показали підрив Антонівського мосту

https://racurs.ua/ua/n176714-rosiyany-pokazaly-yak-pidirvaly-antonivskyy-mist-video.html

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Російські Telegram-канали опублікували відео підриву Антонівського мосту після відходу російських військ з Херсона.

Окупанти підірвали його після того, як втекли з Херсону.

Вранці 11 листопада російські провладні телеграм-канали опублікували відео, на якому показано зруйновано розташований поруч залізничний міст.

Вибух на Антонівському мосту, як пишуть «патріотичні» телеграм-канали, став «сигналом» до того, що виведення російського угруповання з правого берега завершено.

Військовий кореспондент пропагандистської «Комсомольської правди» Олександр Коц та автори телеграм-каналу «Дивися» опублікували відеозаписи, зняті безпосередньо на мосту, а український телеканал «Суспільне» — фотографію мосту, зроблену місцевим мешканцем. Коц каже, що зруйновано два прольоти мосту.

На фотографії «Суспільного» видно, що міст зазнав значних пошкоджень біля правого берега, а також у центрі конструкції.