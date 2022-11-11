Антонівський міст через Дніпро впав — ЗМІ показали фото

https://racurs.ua/ua/n176691-armiya-rf-pidirvala-antonivskyy-mist-cherez-dnipro-vidstupauchy-z-hersona-video.html

Ракурс

Антонівський міст через Дніпро у Херсоні все ж таки не витримав масованих обстрілів, повідомляють ЗМІ 11 листопада. На фото видно, що впала секція споруди.

В мережі також публікують фото Антонівського мосту з іншого ракурсу. Ймовірно, росіяни підірвали його під час відступу.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що російські окупанти намагалися відновити Антонівський міст, накриваючи плитами пошкоджені ділянки. Вранці 14 серпня Сили оборони України завдали чергових ударів по мосту аби «остаточно закріпити його статус, як непроїзного».

В соціальних мережах було поширене відео ударів по мосту, з яке свідчить, що наявна там російська ППО нездатна перехоплювати реактивні снаряди GMLRS.

11 листопада, вранці в мережі з’явилися фото мосту без одного з прольотів.