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Ракурс
Россияне показали, как взорвали Антоновский мост

Россияне показали, как взорвали Антоновский мост (ВИДЕО)

11 ноя 2022, 18:57
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Російські Telegram-канали опублікували відео підриву Антонівського мосту після відходу російських військ з Херсона.





Окупанти підірвали його після того, як втекли з Херсону.

Вранці 11 листопада російські провладні телеграм-канали опублікували відео, на якому показано зруйновано розташований поруч залізничний міст.

Вибух на Антонівському мосту, як пишуть «патріотичні» телеграм-канали, став «сигналом» до того, що виведення російського угруповання з правого берега завершено.

Військовий кореспондент пропагандистської «Комсомольської правди» Олександр Коц та автори телеграм-каналу «Дивися» опублікували відеозаписи, зняті безпосередньо на мосту, а український телеканал «Суспільне» — фотографію мосту, зроблену місцевим мешканцем. Коц каже, що зруйновано два прольоти мосту.

На фотографії «Суспільного» видно, що міст зазнав значних пошкоджень біля правого берега, а також у центрі конструкції.

Источник: Ракурс


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