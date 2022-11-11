Нацполіція розпочала у Херсоні "стабілізаційні заходи, влада просить людей не поспішати з поверненням

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Нацполіція розпочала у Херсоні «стабілізаційні заходи».

Про це 11 листопада в ефірі телемарафону заявив її голова Ігор Клименко. За його словами, ці заходи — по суті, зачистка території міста — триватимуть кілька тижнів.

Все залежатиме від кількості громадян, які залишалися на деокупованих територіях та масиву тієї інформації, яку ми отримуватимемо з різних джерел, — сказав Клименко.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що українські силовики проводять зачистку у Херсоні та закликають місцевих мешканців не залишати свої будинки.

Тим часом Мінреінтеграції розсилає українцям повідомлення із закликом бути обережними, повертаючись на деокуповані території.

Ворог залишає міни-пастки. Не ігноруйте попереджувальні знаки і не чіпайте підозрілих предметів, — йдеться у SMS-розсилці.

У разі виявлення підозрілих предметів слід звернутися за номером 101, 102 та попередити оточуючих про небезпеку.

Сьогодні в Україні сталося два підриви цивільних на мінах, повідомили в Офісі президента. В Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили після себе окупанти. Поранено чотирьох людей, серед яких дві дитини 9 та 14 років.

Також у Салтівському районі Харкова на вибуховому пристрої підірвалися двоє підлітків.

Мешканців звільнених населених пунктів Херсонщини закликають поки утриматися від повернення додому.

Наразі зберігається висока ймовірність обстрілів залишених окупантами селищ та міст, наголошує голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич. Крім того, росіяни залишили по собі чимало вибухонебезпечних «сюрпризів», і перед поверненням цивільного населення на усіх звільнених територіях мають відпрацювати вибухотехніки.

Військові стверджують, що у Херсоні можуть залишатися російські військові після відступу армії рф на лівий берег. Вони перевдягаються у цивільне та ховаються. Центр національного спротиву повідомляє:

За даними нашого підпілля у різних районах міста помітили людей у ​​цивільному одязі зі зброєю.

У Центрі вважають, що росіяни можуть спробувати створити картинку як «місцеве населення відбивається від ЗСУ».