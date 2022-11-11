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Ракурс
Херсонці сходяться з прапорами України зустрічати ЗСУ

Херсонці сходяться з прапорами України зустрічати ЗСУ (ФОТО)

11 лис 2022, 14:15
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Мешканці Херсона виходять на вулиці з прапорами України в очікуванні Збройних сил України у місті.





Про це пишуть місцеві видання, також фото публікують очевидці.

На світлинах людей з українською символікою на центральній площі Свободи, де весною були мітинги проти російської окупації.

Окремі ЗМІ повідомляють, що українські військові вже зайшли на територію Херсона.

Джерело: Ракурс


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