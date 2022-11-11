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Херсонці сходяться з прапорами України зустрічати ЗСУ
Херсонці сходяться з прапорами України зустрічати ЗСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176703-hersonci-shodyatsya-z-praporamy-ukrayiny-zustrichaty-zsu-foto.htmlРакурс
Мешканці Херсона виходять на вулиці з прапорами України в очікуванні Збройних сил України у місті.
Про це пишуть місцеві видання, також фото публікують очевидці.
На світлинах людей з українською символікою на центральній площі Свободи, де весною були мітинги проти російської окупації.
Окремі ЗМІ повідомляють, що українські військові вже зайшли на територію Херсона.
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