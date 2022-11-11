Херсонцы сходятся с флагами Украины встречать ВСУ

https://racurs.ua/n176703-hersoncy-shodyatsya-s-flagami-ukrainy-vstrechat-vsu-foto.html

Ракурс

Мешканці Херсона виходять на вулиці з прапорами України в очікуванні Збройних сил України у місті.

Про це пишуть місцеві видання, також фото публікують очевидці.

На світлинах людей з українською символікою на центральній площі Свободи, де весною були мітинги проти російської окупації.

Окремі ЗМІ повідомляють, що українські військові вже зайшли на територію Херсона.