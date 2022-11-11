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Ракурс
«С любовью из россии» - Генштаб показал, что оставляет армия рф при отступлении

«С любовью из россии» — Генштаб показал, что оставляет армия рф при отступлении

11 ноя 2022, 13:55
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Армія воєнних злочинців росії під час втечі з Херсонщини залишає мінні пастки з написами «від щирого серця» і «з любовʼю з росії». Генеральний штаб Збройних сил України просить місцевих мешканців бути пильними та обережними.





Цинічність зашкалює - це видно по написах на вибухівці -«от чистого сердца», «с любовью из россии». Тікаючи з півдня України, російські окупанти залишають безліч мін — пасток. Будьте обережні! Підступність та ницість загарбників не має меж, — додали у Генштабів.

Там нагадали, що українські сапери — одні з найкращих в світі, добре знають свою справу, та постійно знешкоджують смертельно небезпечні «сюрпризи» російських терористів.

Фото мін оприлюднила 61-а окрема піхотна Степова бригада.

Окрім цього, у Херсоні окупанти, які не встигли втекти, переодягаються в цивільне, як їм порадило командування. Позбавляються російської форми, викидають її на смітник.

Источник: Ракурс


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