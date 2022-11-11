«С любовью из россии» - Генштаб показав, що залишає армія рф при відступі (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n176700-s-lubovu-yz-rossyy-genshtab-pokazav-scho-zalyshaie-armiya-rf-pry-vidstupi-foto.html

Ракурс

Армія воєнних злочинців росії під час втечі з Херсонщини залишає мінні пастки з написами «від щирого серця» і «з любовʼю з росії». Генеральний штаб Збройних сил України просить місцевих мешканців бути пильними та обережними.

Цинічність зашкалює - це видно по написах на вибухівці -«от чистого сердца», «с любовью из россии». Тікаючи з півдня України, російські окупанти залишають безліч мін — пасток. Будьте обережні! Підступність та ницість загарбників не має меж, — додали у Генштабів.

Там нагадали, що українські сапери — одні з найкращих в світі, добре знають свою справу, та постійно знешкоджують смертельно небезпечні «сюрпризи» російських терористів.

Фото мін оприлюднила 61-а окрема піхотна Степова бригада.

Окрім цього, у Херсоні окупанти, які не встигли втекти, переодягаються в цивільне, як їм порадило командування. Позбавляються російської форми, викидають її на смітник.