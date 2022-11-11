40% енергоінфраструктури України не працює, ЄС допоможе все відновити

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Європейський Союз докладає максимуму зусиль, щоб допомогти Україні відновити зруйновану російськими ударами енергетичну інфраструктуру.

Збитки значні. 40% інфраструктури не працює, а отже, зима буде дуже складною. Але крок за кроком ми можемо виправити пошкодження. Окрім цього, з березня Україна підключена до нашої електромережі. Тож Європа також може забезпечити додаткові потоки електроенергії, щоб замінити частину втраченого виробництва електроенергії з української землі, — заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю «Радіо Свобода».

З її слів, це питання не лише фінансування, а й потреби і наявності специфічної техніки та обладнання. Вона також нагадала про створення Фонду підтримки енергетики, разом з Енергетичним співтовариством для допомоги Україні.

Енергетичне співтовариство та мої служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Тож перші трансформатори — на шляху заміни тим, які знищили російські безпілотники чи ракети, — сказала Сімсон.

Нагадаємо, держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів рф по енергетичній інфраструктурі України. Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури.