Польща хоче розмістити ЗРК Patriot поблизу кордону з Україною. Фото: GETTYIMAGES

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Німеччина запропонувала Польщі розмістити на їх території додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Варшава схвально відгукнулася на таку пропозицію. Польська влада запропонує розмістити їх поблизу кордону з Україною. Про це 21 листопада заявив віце-прем'єр-міністр, глава міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє RMF24.

Я із задоволенням привітав пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових пускових установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную розмістити систему поблизу кордону з Україною, — заявив він.

А міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначив, що запропонував Польщі не лише «Патріоти», але й винищувачі Eurofighter, які допомогли б допомогти у забезпеченні безпеки повітряного простору.

Як відомо, ЗРК Patriot — американська система ППО середньої дальності, який використовується, зокрема, США та Німеччиною, а з жовтня 2021 року також і Польщею. До кінця 2022 року на озброєнні польських військових мають бути дві батареї Patriot. Ще дві такі установки, які належать ЗС США, розташовані у місті Жешув.

Нагадаємо, вибух ракети у Пшеводуві стався 15 листопада, загинуло двоє політиків. Того ж дня російська федерація завдала масштабного ракетного удару по Україні.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що в Польщі впала російська ракета. Глава держави наголосив, що вище військове командування поінформувало його про те, що це була не українська ракета.

У Варшаві 20 листопада заявили, що розслідування вибуху ракети у польському Пшеводуві поки не дозволило з’ясувати, звідки була запущена ракета, яка вибухнула на території Польщі.

Джерело: RMF24