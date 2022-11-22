Коалиция в Европарламенте требует внести ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций

https://racurs.ua/n177082-koaliciya-v-evroparlamente-trebuet-vnesti-chvk-vagnera-v-spisok-terroristicheskih-organizaciy.html

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Широка ситуаційна коаліція депутатів Європарламенту — від центристів до ультралівих та ультраправих — надіслала листа прем'єру Чехії Петеру Фіалі (його країна головує у Раді ЄС) та президенту ЄС Шарлю Мішелю із закликом визнати приватну військову компанію Євгена Пригожина терористичною організацією.

Лист опублікувало видання Politico.

Депутати стверджують, що ПВК «Вагнера» виконує парамілітарні та екстрапарамілітарні завдання на користь уряду росії та влади інших держав. Організація брала участь у вторгненні до Луганської області у 2014 році, військових конфліктах у Судані, Центральноафриканській республіці, Лівії, Малі й зараз воює в Україні.

Парламентарі звертають увагу, що сьогодні лише одна країна ЄС — Естонія — визнала ПВК Пригожина терористичною організацією.

Європейська рада має зайняти тверду позицію щодо цієї організації. Вони — частина військової структури, яка завдала жахливих збитків і призвела до загибелі людей не лише в Україні, а й у всьому світі, — наголосили автори документа.

Під листом підписалися 42 депутати від Ірландії, Литви, Румунії, Греції, Словенії, Естонії, Фінляндії, Болгарії, Польщі, Іспанії, Словаччини, Австрії, Бельгії, Данії, Латвії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Франції, Португалії та Люксембургу.

ПВК «Вагнера» та її співробітники, включаючи засновника Дмитра Уткіна, а також власника Євгена Пригожина, перебувають у списках санкцій ЄС.

ПВК «Вагнера» несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Сирії, Лівії, ЦАР, Судані, Мозамбіку та Україні, у тому числі в тортурах, позасудових та довільних стратах та вбивствах, — йшлося у санкційному документі, прийнятому ЄС у грудні 2021 року.

23 листопада євродепутати голосуватимуть щодо резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму. Сьогодні було проведено дебати перед голосуванням.

У разі ухвалення резолюція стане підґрунтям для того, аби путін і його уряд постали перед міжнародним трибуналом.