ЦРУ ищет для сотрудничества недовольных войной россиян – The Wall Street Journal

https://racurs.ua/n177088-cru-ischet-dlya-sotrudnichestva-nedovolnyh-voynoy-rossiyan-the-wall-street-journal.html

Ракурс

ЦРУ шукає для співпраці невдоволених війною росіян. Про це заявив заступник директора американського Центрального розвідувального управління з операцій Девід Марлоу. Він вказав, що відомство США «відкрите до співпраці» і шукає по всьому світу громадян росії, котрі незадоволені війною в Україні.

Путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що росія — сильна держава. Він змарнував все це… Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це (війна в Україні — ред.) так само огидно, як і нам… Ми відкриті для співпраці, — цитує Марлоу видання The Wall Street Journal.

Марлоу вважає, що вторгнення в Україну стало величезним провалом для президента рф володимира путіна і відкриває можливості для західних розвідувальних агентств серед незадоволених росіян.

Представник ЦРУ використав свій перший особистий публічний виступ з моменту призначення на посаду 2021 року для того, щоб звернутися до потенційних агентів. Заява Марлоу прозвучала на тлі раніше висловлених міркувань колишніх високопоставлених офіцерів ЦРУ про те, що вторгнення в Україну створює сприятливий ґрунт для вербування агентів серед незадоволених російських військових, олігархів, статки яких зменшилися через санкції, бізнесменів та інших осіб, які втекли з країни.