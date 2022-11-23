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ВСУ мастерски ликвидировали россиян на Бахмутском направлении
ВСУ мастерски ликвидировали россиян на Бахмутском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177091-vsu-masterski-likvidirovali-rossiyan-na-bahmutskom-napravlenii-video.htmlРакурс
93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України й належить до Оперативного командування «Схід», продовжує захищати Бахмутський напрямок й майстерно ліквідовувати російських окупантів.
Про це 23 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Низько полетів, мабуть буде дощ, — додали у Страткомі.
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